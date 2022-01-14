Авторы PUBG подали в суд на Apple, Google и Garena из-за мобильного шутера Free Fire

Студия Krafton, авторы PUBG: Battlegrounds, подала иск на компанию Garena. Создатели популярной королевской битвы заявляют, что их проект нагло скопировали в играх Free Fire и Free Fire Max. Также в деле упоминаются Apple и Google — на площадке компаний и размещены ранее упомянутые продукты.
Сравнение PUBG и Free Fire
Krafton утверждает, что авторы Free Fire использовали многие элементы из PUBG: от технологии высадки до уже ставшей мемом сковороды в качестве оружия ближнего боя. Среди подозрительно похожих элементов также упоминаются текстуры, селектор выбора оружия, интерфейс карты и даже некоторые крупные объекты.
В своём иске разработчики требуют изъятия Free Fire из продаж, удаления всех роликов по игре с Youtube, а также внушительную денежную компенсацию. Разбирательство должно состояться в этом году.
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