25-й сезон «Южного парка» стартует уже в начале февраля

Кинокомпания Paramount объявила, что новый, 25-й сезон «Южного Парка» стартует уже совсем скоро — 2 февраля. В этот день покажут сразу шесть серий на канале Comedy Central, а остальные эпизоды затем будут выходить каждую неделю.
Таким образом, это будет первый полноценный сезон за два года — финал предыдущего состоялся 11 декабря 2019 года. 24-й сезон полностью состоял из спецэпизодов, которые были посвящены теме пандемии и вакцинации.
В августе прошлого года Paramount продлила сделку с создателями шоу — Мэттом Стоуном и Треем Паркером. Согласно новому соглашению, авторы выпустят ещё как минимум 5 сезонов и 14 спецвыпусков сериала до 2027 года.
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