Всего за неделю в PUBG Mobile забанили почти 1,7 млн читеров
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Создатели PUBG Mobile с 7 по 13 января заблокировали почти 1,7 млн аккаунтов, которые попались на использовании читов. Разработчики показали статистику по самым популярным запрещённым модам и рангам забаненных игроков.
Самые популярные читы в PUBG Mobile
- AIM — автоприцел
- WallHack — возможность видеть через стены и другие препятствия
- SpeedHack — чит, который позволяет двигаться с огромной скоростью
- Модификация области урона
Фото: Krafton
Также авторы PUBG Mobile раскрыли ранги пользователей, которые были забанены. Наибольшее число читеров находилось в «Бронзе», в то время как на самом высоком звании «Завоеватель» обманом занимался лишь 1% игроков.
Фото: Krafton
PUBG Mobile вышла в 2018 году и доступна бесплатно на iOS и Android.
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