Всего за неделю в PUBG Mobile забанили почти 1,7 млн читеров

Создатели PUBG Mobile с 7 по 13 января заблокировали почти 1,7 млн аккаунтов, которые попались на использовании читов. Разработчики показали статистику по самым популярным запрещённым модам и рангам забаненных игроков.

Самые популярные читы в PUBG Mobile

AIM — автоприцел

WallHack — возможность видеть через стены и другие препятствия

SpeedHack — чит, который позволяет двигаться с огромной скоростью

Модификация области урона

Фото: Krafton

Также авторы PUBG Mobile раскрыли ранги пользователей, которые были забанены. Наибольшее число читеров находилось в «Бронзе»‎, в то время как на самом высоком звании «Завоеватель»‎ обманом занимался лишь 1% игроков.

Фото: Krafton

PUBG Mobile вышла в 2018 году и доступна бесплатно на iOS и Android.

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