Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с российскими процессорами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило крупным производителям ноутбуков — Lenovo, HP и Acer — производить компьютеры, работающие на основе российских процессоров «Байкал». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Правительство предложило компаниям в рамках эксперимента создать партию в 50 тысяч ноутбуков. Lenovo выразила готовность к диалогу. HP и Acer пока «изучают возможности локализации производства продукции в стране». Однако выпуск первой партии компьютеров уже запланировали на 2023 год.
Помимо оснащения российскими процессорами в ноутбуках Lenovo, HP и Acer также появятся и отечественные операционные системы — Astra Linux и ALT Linux в тех устройствах, где ещё не предустановлена Windows. Данный эксперимент запланирован на 2022 год.
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