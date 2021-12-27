На компьютерах Acer, HP и Lenovo будут предустанавливать российские ОС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций начало переговоры с крупными производителями комьютеров и ноутбуков. Речь идёт о предустановке российских операционных систем. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, совещание состоялось с представителями Acer, HP и Lenovo. В ходе него Минцифры предложило устанавливать российские ОС — Astra Linux и ALT Linux — на компьютеры и ноутбуки компаний. Эксперимент начнут уже в начале 2022 года. Если он станет успешным, то план увеличат до 1 млн установок в год.

Закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года. С 1 января 2022 года список изменится: в него добавят приложения «Яндекса», российские соцсети и другие программы.

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