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Игроки в God of War на ПК жалуются на вылеты. Разработчики уже нашли временное решение

Игроки в God of War на ПК жалуются на вылеты. Разработчики уже нашли временное решение
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God of War вышла на ПК 14 января и стала большим успехом для Sony. Пиковый онлайн проекта в Steam превысил 70 тысяч человек — это рекорд для издательства. Не подкачали и отзывы от игроков: у игры 97% положительных обзоров на основе чуть менее 11 тысяч рецензий.

Несмотря на отличный порт, некоторые игроки всё же столкнулись с неприятной ошибкой. Спустя несколько часов игра может попросту закрыться, выдав ошибку Out of Memory. Разработчики уже заявили, что знают о проблеме, и готовят патч с исправлением. Авторы предложили и временное решение:

  • нажать ПКМ на God of War в Steam и выбрать «Свойства»;
  • перейти на вкладку «Бета-версии»;
  • выбрать экспериментальную сборку из списка и закрыть окно.

Авторы предупредили, что способ поможет далеко не всем. Некоторые геймеры поблагодарили разработчиков за быстрый ответ и отметили, что они перестали наблюдать вылеты. Так или иначе, лучше всего будет дождаться обновления, которое выйдет уже в ближайшее время. Оно исправит ошибку для всех пользователей.

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