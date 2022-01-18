Игроки в God of War на ПК жалуются на вылеты. Разработчики уже нашли временное решение

God of War вышла на ПК 14 января и стала большим успехом для Sony. Пиковый онлайн проекта в Steam превысил 70 тысяч человек — это рекорд для издательства. Не подкачали и отзывы от игроков: у игры 97% положительных обзоров на основе чуть менее 11 тысяч рецензий.
Несмотря на отличный порт, некоторые игроки всё же столкнулись с неприятной ошибкой. Спустя несколько часов игра может попросту закрыться, выдав ошибку Out of Memory. Разработчики уже заявили, что знают о проблеме, и готовят патч с исправлением. Авторы предложили и временное решение:
- нажать ПКМ на God of War в Steam и выбрать «Свойства»;
- перейти на вкладку «Бета-версии»;
- выбрать экспериментальную сборку из списка и закрыть окно.
Авторы предупредили, что способ поможет далеко не всем. Некоторые геймеры поблагодарили разработчиков за быстрый ответ и отметили, что они перестали наблюдать вылеты. Так или иначе, лучше всего будет дождаться обновления, которое выйдет уже в ближайшее время. Оно исправит ошибку для всех пользователей.
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