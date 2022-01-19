В Китае снимут ремейк «Холопа» — самого кассового отечественного фильма

Китайская кинокомпания Alibaba Pictures приобрела права на съёмку ремейка российской ленты «Холоп». Оригинальная картина вышла в декабре 2019 года и поставила рекорд среди отечественных лент, собрав более 3 млрд рублей.

В центре сюжета оказывается молодой мажор Григорий, которого отец-олигарх «отправляет» в далёкое прошлое — в 1860 год. Таким образом, избалованного героя превратили в обыкновенного холопа по кличке Гриша. Ему предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Детали и сюжет китайской версии фильма пока неизвестны. Alibaba Pictures заявила, что выход ремейка планируется в 2023-2024 годах. Помимо Китая, права на картину ранее приобрели студии из Испании, Южной Кореи и Франции.

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