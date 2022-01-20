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Мир для лилипутов: умелец уменьшил Red Dead Redemption 2, Skyrim и другие игры

Мир для лилипутов: умелец уменьшил Red Dead Redemption 2, Skyrim и другие игры
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Энтузиаст под ником Flurdeh делится своим творчеством на YouTube-канале. Он как бы уменьшает миры известных игр и показывает их в изометрии.

Все подобные видео строятся на том, что пользователь уменьшает миры тайтлов и показывает их в роликах. На канале можно найти работы по Days Gone, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Red Dead Redemption 2, Half-Life 2, Battlefield 1 и другим проектам.

Пользователи в комментариях оценивают все работы по достоинству. Кто-то даже всерьёз захотел увидеть полноценные игры в таком стиле.

Это прекрасные работы! Спасибо автору. Игры могут выглядеть так прекрасно.
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