NVIDIA зачем-то сравнила производительность RTX 3050 с GTX 1650 и 1050 с рейтрейсингом

20 января NVIDIA опубликовала график, на котором сравнила производительность игр с видеокартами RTX 3050, GTX 1650 и GTX 1050. Пользователи тут же обнаружили, что компания измерила количество кадров в секунду в Control и Minecraft с трассировкой лучей. Но из-за того, что GTX 1650 и GTX 1050 не поддерживают рейтрейсинг, их показатели на графике равны нулю. А у RTX 3050 всё отлично — больше 60 FPS.

Сравнение RTX 3050, GTX 1650 и GTX 1050

Игроки тут же начали шутить и делать сравнения RTX 3050 с видеокартами прошлых поколений без рейтрейсинга, тем самым подчёркивая бессмысленность этого дела. Другие пользователи считают, что таким образом NVIDIA делает акцент на преимуществах RTX 3050 перед популярными видеокартами. Ведь компания позиционирует новинку как замену GTX 1600 и 1000.

Шуточное сравнение RTX 3050 с видеокартами прошлых поколений Фото: Tom's Hardware

RTX 3050 поступит в продажу 27 января по рекомендованной цене в 24 900 рублей. NVIDIA заявляет, что видеокарта сможет обеспечить более 60 fps при разрешении 1080p с трассировкой лучей в современных играх.

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