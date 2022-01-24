Фанаты сделали симулятор знакомств по Cyberpunk 2077 — сейчас он внезапно стал популярен

Команда независимых разработчиков сделала симулятор знакомств Cyberbang 2069 с героями Cyberpunk 2077. Новелла создана с одобрения CD Projekt RED, и даже понравилась дизайнеру квестов польской студии.
Cyberpunk 2077 предлагает ограниченный набор партнёров, в то время как Cyberbang 2069 даёт куда больший выбор. В новелле можно завести роман с бойцом корпорации «Арасака» Сандаю Одой. Также в игре есть демоверсии знакомств с Джонни Сильверхендом, рипером Виктором Вектором и Горо Такэмурой. Их полноценный запуск состоится летом 2022 года.
Cyberbang 2069 доступна бесплатно на сайте itch.io в двух версиях: с цензурой и без. Симулятор знакомств заметил дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Патрик К. Миллс. Он похвалил разработчиков и признался в любви к фанатам экшена.
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