Обещанный крупнейший патч Cyberpunk 2077 уже скоро? Сборку игры обновили в Steam

Пользователь Reddit под ником AssCrack_42069 заметил, что CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam 14 января. Это значит, что в файлы игры внесены какие-то изменения, которые совсем скоро появятся у игроков. То же самое происходило ранее перед выходом предыдущих обновлений.

Судя по всему, ближайший патч 1.5 уже не за горами. Ранее разработчики сообщали, что это будет крупнейший апдейт в истории игры — вместе с ним появятся версии для Xbox Series и PS5. По слухам, в нём авторы переделают множество механик и сильно доработают проект в целом — когда-то примерно то же самое произошло с «Ведьмак 2: Убийцы Королей». Тогда в расширенном издании CD Projekt переделала обучение, добавила новые задания, улучшила баланс и исправила огромное количество багов.

Ранее авторы утверждали, что в конечном итоге игроки полюбят Cyberpunk 2077. Вполне возможно, крупные изменения в ближайшем патче станут поворотным моментом в истории проекта.

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