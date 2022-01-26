В феврале подписчиков PS Plus разочаруют

Sony анонсировала февральскую подборку PS Plus, куда войдут традиционные три игры. Что удивительно, традиционных утечек не случилось, что привело к предположениям о мощной раздаче на ближайший месяц, однако итоговый список куда вероятнее разочарует.

Planet Coaster (PS5) — симулятор создания реалистичного парка аттракционов. Оценки на ПК в районе 84 баллов, тогда как на консолях пониже — около 79 баллов;

(PS5) — симулятор создания реалистичного парка аттракционов. Оценки на ПК в районе 84 баллов, тогда как на консолях пониже — около 79 баллов; UFC 4 (PS4) — симулятор боёв ММА. Также доступен в EA Play. Оценки — 78 баллов.

(PS4) — симулятор боёв ММА. Также доступен в EA Play. Оценки — 78 баллов. Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4) — DLC из Borderlands 2, которое сделали отдельной игрой. Примечательно, что весь сборник Handsome Collection, куда уже входило это дополнение, давно раздавали в PS Plus.

Раздача начнётся в ближайший вторник, 1 февраля. Подборку на март должны объявить 23 февраля.