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Бесплатные игры PS Plus на февраль 2022 года

В феврале подписчиков PS Plus разочаруют
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Sony анонсировала февральскую подборку PS Plus, куда войдут традиционные три игры. Что удивительно, традиционных утечек не случилось, что привело к предположениям о мощной раздаче на ближайший месяц, однако итоговый список куда вероятнее разочарует.

  • Planet Coaster (PS5) — симулятор создания реалистичного парка аттракционов. Оценки на ПК в районе 84 баллов, тогда как на консолях пониже — около 79 баллов;
  • UFC 4 (PS4) — симулятор боёв ММА. Также доступен в EA Play. Оценки — 78 баллов.
  • Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4) — DLC из Borderlands 2, которое сделали отдельной игрой. Примечательно, что весь сборник Handsome Collection, куда уже входило это дополнение, давно раздавали в PS Plus.

Раздача начнётся в ближайший вторник, 1 февраля. Подборку на март должны объявить 23 февраля.

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