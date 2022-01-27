Авторы Dying Light 2 рассказали об уличном арте и проработке живописного мира игры

Techland представила очередной дневник разработчиков Dying Light 2. В этот раз о своей работе рассказала арт-директор компании Катажина Тарнацка — она ответственна за создание правдоподобного и живописного мира в проекте.
Художница поделилась деталями внешнего вида Вилледора. Её команда постаралась наполнить город множеством правдоподобных уличных артов и муралов. Некоторые из них получились настолько впечатляющими, что авторы перенесли рисунки на стены своей студии.
Тарнацка рассказала, что разработчики вложили много усилий в проработку игрового мира. Особенно это касается почерков персонажей в записках, растительности и атмосфере общего упадка цивилизации. По её словам, Вилледор получился одним из самых проработанных городов в видеоиграх.
Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года на ПК и консолях. Ранее авторы раскрыли информацию о первых дополнениях, которые выйдут для зомби-экшена после релиза. Среди них будут и бесплатные, и платные аддоны.
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