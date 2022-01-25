Для Dying Light 2 анонсировали план на первые месяцы — в июне сюжетное DLC

Создатели Dying Light 2 раскрыли информацию о первых дополнениях, которые выйдут для зомби-экшена после релиза. Среди них будут и бесплатные, и платные аддоны.

До лета Dying Light 2 получит бесплатные наборы одежды разных фракций, серии испытаний и событий. Заплатить придётся за первое сюжетное дополнение — оно появится в июне.

Фото: Techland

В течение 5 лет развития Dying Light 2 разработчики планируют добавить ещё несколько платных сюжетных дополнения. Появятся и новые виды зомби, оружия, событий и заданий, которые будут доступны бесплатно.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Для изучений всей игры понадобится примерно 500 часов.

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