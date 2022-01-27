Naughty Dog не исключает появление Uncharted 5

В связи с грядущей Uncharted: Legacy of Thieves Collection издание GamesRadar пообщалось с Куртом Маргенау и Шоном Эскейгом — авторами четвёртой части и аддона Lost Legacy в студии Naughty Dog. Ведущий задал сотрудникам вопрос по поводу будущего серии — на что определённо ответил Эскейг. Он рассказал, что не исключает такой возможности, ведь франшизу любят не только игроки по всему миру, но и сами разработчики.
Никогда не говори никогда. Uncharted — франшиза, которую любит вся студия, включая нас с Куртом. И нам тоже хочется увидеть больше захватывающих приключений в серии.
Судя по всему, команда не планирует бросать серию, о чём уже не раз говорили разные сотрудники Naughty Dog. Вероятнее всего, разработка новой части пока не ведётся. Однако рано или поздно это точно произойдёт.
А пока что мы ожидаем выхода Uncharted: Legacy of Thieves Collection — на PS5 коллекция выйдет 28 января. До ПК переиздание тоже доберётся, но позже. Также 10 февраля состоится премьера кинофильма «Анчартед: на картах не значится», основанного на сюжете разных частей франшизы.
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