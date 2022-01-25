Том Холланд рассказал о самой сложной сцене из «Анчартед: на картах не значится»

Авторы грядущего фильма «Анчартед: на картах не значится» выпустили небольшой ролик, в котором Том Холланд поделился своими впечатлениями от съёмок картины. По его словам, трюки в фильме стали самыми сложными за его карьеру и отняли у него много сил.
Больше всего проблем было с той самой сценой, где герой в конечном итоге выпадает из самолёта на прямом ходу. Её снимали больше месяца — Холланд каждый день проводил в воздухе, прикованный к контейнерам. Актёра пугали перспективы себе что-нибудь повредить, но из-за этого уровня стресса сцена стала ещё более реалистичной.
Премьера «Анчартед: на картах не значится» состоится 10 февраля во всех кинотеатрах страны. Помимо Тома Холланда, в картине снялись Марк Уолберг, Антонио Бандерас и София Тейлор Али.
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