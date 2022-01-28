В сети нашли намёк на новый PS Plus. Анонс близко?

В декабре 2021 года появилась информация, что Sony готовит новый PS Plus с поддержкой игр PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP. Рабочее название подписки — Spartacus. С тех пор игроки ждут анонса от самой компании, и, похоже, намёки уже появились.

В рекламе февральских игр по подписке PS Plus нашли отличительную деталь, которой не было, например, в анонсе январских игр. Суть в самой формулировке, которая изменилась. Если ранее было указано «Для подписчиков PS Plus», то теперь — «Доступны в этом месяце без дополнительной платы».

Согласитесь, что февральские игры вызвали, скорее, недоумение. Многие думают, что такая слабая подборка как раз связана со скорым анонсом нового PS Plus. В теории представить Spartacus могли бы во время презентации, которая пройдёт в феврале.

Кстати, игры февраля будут доступны уже с 1 февраля, а мартовскую подборку раскроют 23-го числа.

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