В феврале может пройти большая презентация игр PlayStation

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о проведении следующего State of Play от Sony. Если верить его словам, то шоу может пройти в феврале. Вероятно, нас ждёт даже что-то крупное.

Хендерсон не отрицает, что Sony приготовит что-то больше, чем обычный State of Play. По словам других инсайдеров, Sony может назвать дату выхода God of War Ragnarok или анонсировать какой-нибудь проект по The Last of Us — ремейк первой части или мультиплеер второй.

Наверняка раскроют свежие детали Horizon Forbidden West и уделят время Gran Turismo 7, поскольку релиз этих игр состоится в феврале и марте соответственно.

