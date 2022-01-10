В феврале может пройти большая презентация игр PlayStation
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Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о проведении следующего State of Play от Sony. Если верить его словам, то шоу может пройти в феврале. Вероятно, нас ждёт даже что-то крупное.
Хендерсон не отрицает, что Sony приготовит что-то больше, чем обычный State of Play. По словам других инсайдеров, Sony может назвать дату выхода God of War Ragnarok или анонсировать какой-нибудь проект по The Last of Us — ремейк первой части или мультиплеер второй.
Наверняка раскроют свежие детали Horizon Forbidden West и уделят время Gran Turismo 7, поскольку релиз этих игр состоится в феврале и марте соответственно.
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