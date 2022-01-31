СМИ: «Ростелеком» купит облачный игровой сервис GFN.ru

Российский интернет-провайдер «Ростелеком» приобрёл крупную долю ООО «Регион Эстейт» — юрлица GFN.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового аудита холдинга SFI, куда входит облачный игровой сервис.

По данным аналитиков, деньги позволят GFN погасить часть займов на покупку новых серверов и выход на зарубежные рынки, говорят источники. Вся компания может стоить около 3 млрд рублей, вложения «Ростелекома» могут составить 1,5 млрд рублей.

Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев отмечает, что после сделки «Ростелеком» планирует стать лидером облачного гейминга в России — GFN занимает большую часть этого рынка. По данным издания, в 2020 году выручка составила 177 млн рублей, убыток — 382 млн рублей.

По словам основателя Playkey Виталия Стародубова, убытки GFN связаны со сложной бизнес-моделью. Пользователи получают большую часть функций бесплатно, а безлимит за 999 рублей — совершенно нерентабельный. После сделки GFN.ru повысит тарифы, отмечает аналитик.

Группа «Самфар» запустила GFN в 2019 году. Сервис работает на серверах и технологии NVIDIA, которые позволяют играть в видеоигры через стриминг данных на удалённых компьютерах компании. Всего в GFN доступны более 1000 проектов.

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