Презираете Battlefield 2042? Техподдержка Electronic Arts считает иначе

Читатель reddit обратился в техническую поддержку Electronic Arts и пожаловался на качество Battlefield 2042. В ответ на это специалист службы заявил, что игрокам «нравится игра». После этого фанат опубликовал пост на форуме, назвав его «Стадия 1: Принятие».

Диалог собеседников

Игрок: Battlefield 2042 жёстко провалилась, вы не можете это отрицать. Это самый худший провал за последние 5 лет, всё сказанное на этапе предварительных заказов было ложью.

Специалист: Вообще-то Battlefield 2042 получает похвалы от многих игроков. Я уже занимался этим и видел тех, кому она по-настоящему понравилась.

В комментариях аудитория reddit поинтересовалась, где же находятся эти игроки. Популярность Battlefield 2042 сейчас находится на предельно низком уровне: её средний онлайн уступил предыдущим шутерам серии, а игроки закидывают низкими оценками и гневными отзывами. Даже сама DICE не до конца понимает, как спасти игру.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В начале февраля авторы объявили планы по дальнейшему развитию шутера.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!