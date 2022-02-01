Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Презираете Battlefield 2042? Техподдержка Electronic Arts считает иначе

Презираете Battlefield 2042? Техподдержка Electronic Arts считает иначе
Комментарии

Читатель reddit обратился в техническую поддержку Electronic Arts и пожаловался на качество Battlefield 2042. В ответ на это специалист службы заявил, что игрокам «нравится игра». После этого фанат опубликовал пост на форуме, назвав его «Стадия 1: Принятие».

Диалог собеседников

  • Игрок: Battlefield 2042 жёстко провалилась, вы не можете это отрицать. Это самый худший провал за последние 5 лет, всё сказанное на этапе предварительных заказов было ложью.
  • Специалист: Вообще-то Battlefield 2042 получает похвалы от многих игроков. Я уже занимался этим и видел тех, кому она по-настоящему понравилась.

В комментариях аудитория reddit поинтересовалась, где же находятся эти игроки. Популярность Battlefield 2042 сейчас находится на предельно низком уровне: её средний онлайн уступил предыдущим шутерам серии, а игроки закидывают низкими оценками и гневными отзывами. Даже сама DICE не до конца понимает, как спасти игру.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В начале февраля авторы объявили планы по дальнейшему развитию шутера.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022