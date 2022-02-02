Карточка Мэйсона Гринвуда резко подорожала в FIFA 22 Ultimate Team на фоне скандала

1 февраля Electronic Arts удалила Мэйсона Гринвуда из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22. Это произошло из-за обвинений футболиста в причинении побоев и сексуальных домогательствах к девушке спортсмена по имени Гарриет Робсон. При этом футболист остался в режиме Ultimate Team. Игроки начали массово скупать его карточку, тем самым повысив цену на игрока.

На момент публикации материала стоимость футболиста в FIFA 22 Ultimate Team составляет около 3300 монет — это примерно в 4 раза выше, чем несколькими днями ранее. Скорее всего, цена продолжит увеличиваться из-за повышенного спроса геймеров на карточку игрока.

Стоимость футболиста за последние дни выросла примерно в 4 раза Фото: Futbin

Стоит отметить, что у футболиста есть определённый ценовой предел, выше которого карточку нельзя будет продать. У Гринвуда она составляет 10 тысяч монет. Если EA всё-таки решит убрать игрока из наборов, то до «максимума» карточка доберётся за считаные дни.

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