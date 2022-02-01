Мэйсона Гринвуда удалили из «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22, но ещё оставили в Ultimate Team

30 января Гарриет Робсон — девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда — опубликовала в своём «Инстаграме» фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Кроме того, она выложила аудиозапись, на которой звучат голоса, предположительно, Гринвуда и Робсон — в ней футболист принуждает модель к сексу.
Через некоторое время после инцидента Гринвуд был отстранён от тренировок с командой. Руководство клуба отметило, что не будет давать никаких комментариев, пока полиция не докажет вину молодой звезды. Однако на ситуацию отреагировала EA Sports — она убрала спортсмена из «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22. Теперь при создании быстрого матча на левом фланге играет Антони Эланга, а самого Гринвуда нет даже в резерве.
При этом в режиме Ultimate Team карточка игрока всё ещё присутствует, однако её цена резко поднялась за последние сутки. Судя по всему, игроки скупают карточки футболиста и перепродают их по более высокой цене на фоне скандала. Сама Electronic Arts пока никак не комментировала ситуацию и не объявляла об удалении футболиста из игры.
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