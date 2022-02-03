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Садио Мане возглавил 20-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Садио Мане возглавил 20-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 20-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане с рейтингом 91. Рядом с ним расположился нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария с 88 баллами.

Лучшие карточки 20-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Садио Мане — 91
  • Анхель Ди Мария — 88
  • Отавио — 84
  • Мэтью Райан — 84
  • Карл Токо Экамби — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 9 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 вышел небольшой патч. Он усилил игру защитников на перехватах. До конца недели в Ultimate Team должен стартовать ивент «Будущие звёзды» с усиленными карточками молодых игроков.

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