Геймер сделал предложение своей девушке с помощью амулета Мары из «Скайрима»

Пользовательница Reddit под ником Edgyangel221 поделилась милой историей. Она очень любит The Elder Scrolls V: Skyrim и даже «подсадила на игру» своего парня. В какой-то момент он решился сделать ей предложение и придумал оригинальный способ — геймер приобрёл амулет Мары, который используется в «Скайриме» для того, чтобы иметь возможность вступать в браки.
Игрок носил изделие у себя на шее около недели, а затем девушка всё-таки решилась процитировать культовую фразу: «Это что у тебя, амулет Мары? Удивительно, что у тебя до сих пор нет пары». Затем до неё вдруг дошло, что это действительно предложение руки и сердца — и тут же согласилась.
Пользователи в комментариях оценили изобретательность геймера и даже задумались о схожем способе предложения своим девушкам. Что тут скажешь — «Скайрим» объединяет.
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