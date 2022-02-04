Rockstar подтвердила разработку Grand Theft Auto 6

Rockstar одновременно с анонсом уже второго переиздания GTA 5 официально объявила о разработке Grand Theft Auto 6. Никаких подробностей не раскрыли, но пообещали традиционный огромный шаг вперёд.

Учитывая беспрецедентное долголетие GTA 5, многие из вас спрашивают нас о следующей Grand Theft Auto. С каждым новым проектом мы стремимся сделать значительный шаг вперёд.



И мы сейчас рады подтвердить, что работы над следующей GTA идут полным ходом. Мы с нетерпением ждём возможности рассказать больше.

Журналист Джейсон Шрайер рассказал, что полноценный анонс GTA 6 может состояться уже этой осенью.

Не удивлюсь, если они анонсируют GTA 6 осенью с фейковой датой выхода на осень 2023 года, которая плавно перетечёт в 2024-й.

Многие слухи указывают, что местом действия шестой GTA станет Вайс-Сити.