В World of Tanks тестируют обновление с переработанными картами

Авторы World of Tanks объявили о тестировании обновления 1.16. С его выходом в игру внесут балансные правки на картах, а также изменят третий сезон Ранговых боёв в период с 2021-го по 2022-й.
Авторы изменили карту «Линия Зигфрида». На локации появилась позиция с бункером, а в некоторых местах улучшили заезд и добавили насыпь. Также на карте изменили рельеф центрального въезда и изменили точки начального расположения техники.
До обновления
После обновления
На карте «Эрленберг» убрали тип «Встречный бой», а также внесли правки в баланс. В некоторых точках появились новые здания и постройки.
До обновления
После обновления
Небольшой апдейт произойдёт на локации «Затерянный город». Авторы изменили расположение базы для захвата в боях типа «Штурм». Кроме того, под фундаментом недостроенного здания внизу выровнен рельеф.
Принять участие в тестировании могут только те, кто играл в World of Tanks до 24 января 2021 года.
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