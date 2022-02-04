СМИ: Google пытается продать некогда амбициозную Stadia
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Ситуация с Google Stadia продолжает ухудшаться. По данным издания Business Insider, корпорация планирует утилизировать сервис и продать все технологические наработки в пакете под говорящим названием Google Stream.
Среди потенциальных партнёров Google отмечают:
- спортивную компанию Peloton
- разработчиков Halo и Destiny из Bungie
- владельцев WB Games из AT&T
- издателя Resident Evil и Monster Hunter — Capcom.
У каждого свои взгляды на использование облачных технологий. К примеру, Bungie хочет запустить собственную платформу (хотя с учётом недавней сделки с PlayStation, возможно, оно уже и не понадобится), а Capcom была заинтересована сделать демоверсии своих игр прямо в браузере на официальном сайте.
В целом отмечается, что внутри Google в саму Stadia не верят и не планируют уделять ей много внимания.
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