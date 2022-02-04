СМИ: Google пытается продать некогда амбициозную Stadia

Ситуация с Google Stadia продолжает ухудшаться. По данным издания Business Insider, корпорация планирует утилизировать сервис и продать все технологические наработки в пакете под говорящим названием Google Stream.

Среди потенциальных партнёров Google отмечают:

спортивную компанию Peloton

разработчиков Halo и Destiny из Bungie

владельцев WB Games из AT&T

издателя Resident Evil и Monster Hunter — Capcom.

У каждого свои взгляды на использование облачных технологий. К примеру, Bungie хочет запустить собственную платформу (хотя с учётом недавней сделки с PlayStation, возможно, оно уже и не понадобится), а Capcom была заинтересована сделать демоверсии своих игр прямо в браузере на официальном сайте.

В целом отмечается, что внутри Google в саму Stadia не верят и не планируют уделять ей много внимания.