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Battlefield Mobile готовится к бете: для шутера вышел патч

Battlefield Mobile готовится к бете: для шутера вышел патч
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Авторы Battlefield Mobile выпустили для игры свежий патч. Его размер составил почти 444 Мб. Вероятно, разработчики готовятся к закрытому бета-тестированию, которое пройдёт в конце февраля.

Ещё осенью в сеть утекли геймплейные кадры и скриншоты мобильной версии Battlefield. Разработчики хотят сохранить основные черты серии и сделать шутер играбельным на мобильных устройствах. То есть, например, разрушаемость и техника из полноценных версий перекочуют в мобильную.

Многие видят в Battlefield Mobile конкурента Call of Duty: Mobile, которая на данный момент очень популярна. В проекте должны появиться традиционные классы: штурмовик, боец поддержки, медик и разведчик.У Battlefield Mobile есть страница в Google Play.

Релиз игры состоится 2022 году на Android и iOS.

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