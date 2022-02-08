Игроки призывают вернуть деньги за Battlefield 2042. Петиция собрала уже 20 тысяч подписей
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С релиза Battlefield 2042 прошло несколько месяцев, однако игроки до сих пор негодуют от ужасного качества игры и халатного отношения разработчиков.
В сети появилась петиция, призывающая Electronic Arts вернуть деньги за шутер. Её подписали 20 тыс. человек. Автор обращения считает, что с подобным нельзя просто так смириться. По его словам, выпуск игры был действительно издевательским.
Игровое сообщество не должно мириться с этими издевательствами и злоупотреблением со стороны многомиллиардных корпораций, которые делают незаконченные игры и ложную рекламу.
4 февраля о шутере высказался бывший продюсер DICE. Он буквально негодует от того, какой в итоге получилась игра. Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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