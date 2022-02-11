Фанаты The Sims 4 требуют релиза DLC с ЛГБТ-свадьбами в России. Появились хештег и петиция

Создатели The Sims 4 не выпустят дополнение «Свадебные истории» в России из-за сюжета с ЛГБТ-персонажами, на что фанаты отреагировали негативно. Они требуют от Electronic Arts пересмотреть это решение и обвиняют компанию во лжи.
Для привлечения внимания разработчиков игроки The Sims 4 запустили хештег #weddingsforrussia. Они пишут, что EA не заботится о русскоязычном сообществе, а ЛГБТ-темы и раньше были в игре.
У меня есть вопрос. Где были ваши принципы, когда вы показывали свадьбу гей-пары ранее? В России игра получила рейтинг 18+, и никакой закон не запрещает вам выпускать новый контент. Вы врёте, чтобы улучшить свою репутацию.
После вашего поступка вам нужно доказать, что вы заботитесь о русских и других славянах, и представить нас в игре. У вас была прекрасная возможность со свадьбами.
Кроме этого, фанаты запустили петицию на Change.org с требованием выпустить дополнение в России. В сообщении указано, что EA поддерживает гомофобию, потому что отменила релиз DLC.
EA объяснила своё решение тем, что в сюжете «Свадебных историй» есть брак ЛГБТ-героинь Дом и Кэм. По словам компании, разработчики не смогли бы свободно раскрыть героев во всех странах. На призывы фанатов создатели пока не отреагировали.
Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 выйдет в других странах 17 февраля.
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