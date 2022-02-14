Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»
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Во время «Супербоула 2022» Amazon представила первый тизер сериала «Властелин колец« с подзаголовком «Кольца власти». В минутном тизере авторы показали несколько эпичных моментов и знакомых фанатам кадров из культовой трилогии Питера Джексона.
Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В сериале будет множество сюжетных линий: создатели будут опираться на произведения Толкина, при этом добавят что-то и от себя.
Премьера «Колец власти» состоится 2 мая на Amazon Prime. Ранее авторы показали первые кадры из шоу: с эльфами, гномами и людьми.
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