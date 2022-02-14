Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»

Во время «Супербоула 2022» Amazon представила первый тизер сериала «Властелин колец« с подзаголовком «Кольца власти». В минутном тизере авторы показали несколько эпичных моментов и знакомых фанатам кадров из культовой трилогии Питера Джексона.

Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В сериале будет множество сюжетных линий: создатели будут опираться на произведения Толкина, при этом добавят что-то и от себя.

Премьера «Колец власти» состоится 2 мая на Amazon Prime. Ранее авторы показали первые кадры из шоу: с эльфами, гномами и людьми.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!