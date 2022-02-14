«Зло не может создать ничего нового». Зрители раскритиковали сериал по «Властелину колец»

В ночь на 14 февраля Amazon представила тизер-трейлер сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти». В нём авторы показали несколько знакомых кадров из кинотрилогии Питера Джексона и подогрели интерес некоторыми эпичными кадрами.

Также ролик стал первой возможностью для фанатов вселенной выразить своё мнение. В комментариях на YouTube происходит что-то невероятное: зрители по всему свету на разных языках цитируют одно и то же предложение Джона Толкина о природе зла.

Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра.

Судя по всему, фанаты критикуют не столько сам тизер, сколько гендерное разнообразие в сериале — ранее посты с подобной критикой появлялись на популярном форуме Reddit. Также зрители негодуют, что за создание столь масштабного шоу по любимой вселенной отвечают «новички», не работавшие ранее над жанром фентези как таковым. На момент публикации заметки у тизера 34 тысячи лайков и около 6,8 тысяч дизлайков, а комментарии с природой зла всё продолжают появляться.

Премьера «Колец власти» состоится 2 мая на Amazon Prime. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса.

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