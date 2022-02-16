Свадебное дополнение для The Sims 4 всё же выпустят в России

Electronic Arts не будет снимать с продажи дополнение My Wedding Stories для The Sims 4 на территории России. Издатель объявил об этом на официальном сайте.

Изначально аддон отказались выпускать в России из-за наличия ЛГБТ-тем — в нём разрешается создать однополый брак. Кроме того, некоторые главные герои дополнения уже состоят в таких парах. Поскольку Electronic Arts не хотела вырезать контент из дополнения, было решено просто не распространять его на территориях некоторых стран.

После этого фанаты резко раскритиковали Electronic Arts. Они даже создали петицию и запустили специальный хештег в социальных сетях.

Дополнение My Wedding Stories для The Sims 4 выйдет 17 февраля. Игра доступна на всех ключевых платформах.