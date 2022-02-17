NVIDIA отчиталась о наивысшей годовой выручке в истории

NVIDIA отчиталась о наивысшей годовой выручке за всю историю компании. В 2022 финансовом году, который завершился 30 января, организация заработала $ 26,9 млрд. Это на 61% больше, чем было в прошлом году. Примерно половину принесло игровое подразделение компании, далее идёт сегмент дата-центров.
Представители NVIDIA связывают рекордные показатели с очень высоким спросом на игровые видеокарты, ноутбуки и облачные сервисы. О влиянии майнинга криптовалют в отчёте упоминаний нет. Из хороших новостей: глава компании Джейсон Хуанг объявил, что с каждым месяцем дефицит видеокарт потихоньку сходит на нет. К концу года предложение, наконец, сможет догнать невероятный спрос.
Ранее стало известно, что NVIDIA отказалась от покупки ARM из-за давления регуляторов. Они заявили, что после потенциальной покупки американская компания займёт доминирующее положение и сможет влиять не только на компьютерный, но и на мобильный рынки.
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