Видеокарты могут сильно подешеветь в марте, утверждает инсайдер

По данным известного «железного» инсайдера Greymon55, в марте 2022 года ожидается резкое снижение цен на видеокарты. О конкретных причинах потенциального события автор не сообщил.
Похоже, цены на видеокарты резко упадут в следующем месяце. Надеюсь, это правда.
В комментариях пользователи решили сами подумать о причинах такого исхода. На стоимость видеокарт может повлиять увеличение производства графических чипов, недавнее падение курса биткоина примерно на 20%, а также вероятный анонс 40-й серии GeForce RTX уже этим летом. Но могут быть и другие причины.
Вполне возможно, что цена видеокарт упадёт до рекомендуемой, и вся эпопея с невероятным дефицитом, повышенным спросом и перекупщиками наконец-то завершится. Ранее глава NVDIA Дженсен Хуанг отмечал, что к концу 2022 года предложение наконец-то сможет догнать спрос.
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