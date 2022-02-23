Видеокарты могут сильно подешеветь в марте, утверждает инсайдер

По данным известного «железного» инсайдера Greymon55, в марте 2022 года ожидается резкое снижение цен на видеокарты. О конкретных причинах потенциального события автор не сообщил.

Похоже, цены на видеокарты резко упадут в следующем месяце. Надеюсь, это правда.

В комментариях пользователи решили сами подумать о причинах такого исхода. На стоимость видеокарт может повлиять увеличение производства графических чипов, недавнее падение курса биткоина примерно на 20%, а также вероятный анонс 40-й серии GeForce RTX уже этим летом. Но могут быть и другие причины.

Вполне возможно, что цена видеокарт упадёт до рекомендуемой, и вся эпопея с невероятным дефицитом, повышенным спросом и перекупщиками наконец-то завершится. Ранее глава NVDIA Дженсен Хуанг отмечал, что к концу 2022 года предложение наконец-то сможет догнать спрос.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!