У Elden Ring самая высокая оценка в истории агрегатора OpenCritic

Elden Ring хвалят. Очень хвалят! Настолько хвалят, что игра уже стала самой высокооценённой на агрегаторе OpenCritic — с 97 баллами и 100% рейтингом рекомендаций критиков при учёте 95 текстов.

Шедевру FromSoftware и Хидэтаки Миядзаки удалось обойти и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (96 баллов), и Super Mario Odyssey (97 баллов), и Red Dead Redemption 2 (95 баллов), и Grand Theft Auto 5 (95 баллов). В соцсетях агрегатор даже начал высчитывать тысячные процентов, чтобы показать первенство Elden Ring.

Elden Ring выходит 25 февраля, а оформившие предварительный заказ уже могут загрузить клиент, чтобы начать прохождение в момент релиза. На консолях игра запустится в полночь, а на ПК спустя пару часов — в 02:00 мск.