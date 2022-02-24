«Это просто 4 буквы на обложке». EA о расколе с FIFA

Издание VGC сообщает, что глава EA Эндрю Уилсон осенью 2021 года провёл собрание с сотрудниками. На нём он поделился своими мыслями о сотрудничестве с футбольным брендом FIFA. По его словам, футсим не получает никаких особенных преимуществ от взаимодействия с ассоциацией. Он считает, что в годы без крупных международных Чемпионатов игра может похвастаться разве что «четырьмя буквами на обложке для диска».

В годы, когда не проводится Чемпионат мира по футболу, мы получаем от FIFA только четыре буквы на обложке для диска. И это в мире, где большинство людей даже не видят их, потому что покупают проект в цифровом формате.

Уилсон отметил, что у футбольного симулятора появится ряд преимуществ, если EA Sports откажется от сотрудничества с FIFA. Среди них, например, использование бренда Nike, который долгое время отсутствует в проекте из-за договора между FIFA и Adidas. Также в футсиме могут появиться новые режимы, которые невозможно было добавить все эти годы из-за особенностей лицензионного соглашения.

Судя по всему, таким образом Уилсон готовит сотрудников к полноценному ребрендингу FIFA. По слухам, в 2023 году футсим выйдет под другим названием, при этом сохранив бóльшую часть лицензий клубов, игроков и стадионов. Всё дело в том, что лицензирование бренда FIFA обходится EA Sports в достаточно крупную сумму. И, как считает глава компании, канадская организация не получает ничего особенного взамен.

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