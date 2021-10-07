EA хочет переименовать FIFA, несмотря на рекордные продажи FIFA 22
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EA объявила, что релиз FIFA 22 оказался рекордным для франшизы. За первые две недели новинку попробовали 9,1 млн человек, которые успели создать 7,6 млн команд в Ultimate Team. Всего сыграно 460 млн матчей.
Однако самым интересным стало публичное заявление о возможном переименовании футбольного симулятора.
Мы изучаем идею переименовать наши футбольные видеоигры. Это означает, что мы пересматриваем соглашение с FIFA об использовании бренда.
Со стороны выглядит так, что виртуальная FIFA становится популярнее самой федерации футбола, а EA не очень-то хочет делиться славой. Вдобавок издатель постоянно пытается находить новые партнёрства — и за рамками договоров с ФИФА.
Будущее футбола как никогда ярко. Наша цель — убедиться, что мы используем все возможности для продолжения выпуска лучшего интерактивного футбольного симулятора. Спасибо за поддержку!
FIFA 22 вышла 1 октября, но ранний доступ по подписке EA Play начался за неделю до этого.
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