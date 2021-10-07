EA хочет переименовать FIFA, несмотря на рекордные продажи FIFA 22

EA объявила, что релиз FIFA 22 оказался рекордным для франшизы. За первые две недели новинку попробовали 9,1 млн человек, которые успели создать 7,6 млн команд в Ultimate Team. Всего сыграно 460 млн матчей.

Однако самым интересным стало публичное заявление о возможном переименовании футбольного симулятора.

Мы изучаем идею переименовать наши футбольные видеоигры. Это означает, что мы пересматриваем соглашение с FIFA об использовании бренда.

Со стороны выглядит так, что виртуальная FIFA становится популярнее самой федерации футбола, а EA не очень-то хочет делиться славой. Вдобавок издатель постоянно пытается находить новые партнёрства — и за рамками договоров с ФИФА.

Будущее футбола как никогда ярко. Наша цель — убедиться, что мы используем все возможности для продолжения выпуска лучшего интерактивного футбольного симулятора. Спасибо за поддержку!

FIFA 22 вышла 1 октября, но ранний доступ по подписке EA Play начался за неделю до этого.