Первые тесты Elden Ring. На консолях свои проблемы, на ПК — свои
Поделиться
Digital Foundry, как и обещала Bandai Namco, не стала выпускать свой технический анализ Elden Ring без патча первого дня. Сейчас специалисты опубликовали короткую заметку про работу новинки — именно на версии 1.2.
- На PS5 и Xbox Series X есть два режима — со ставкой на кадровую частоту и высокое разрешение. В обоих случаях нет блокировки на 30 FPS;
- В режиме FPS игра работает в 45-60 FPS, а на PS5 производительность чуть лучше, чем на Xbox Series X;
- В режиме разрешения игра работает в 30-60 FPS, совсем редко добирая до высшей планки. В DF не понимают, почему в этом режиме нет блокировки на 30 FPS;
- На Xbox Series X благодаря поддержке переменной частоты кадров на телевизорах с этой функцией играть в режиме FPS приятнее, чем на PS5;
- Добиться стабильных 60 FPS на PS5 можно только запустив версию для PS4 Pro;
- На ПК даже с новым патчем возникают подвисания и лаги независимо от железа и настроек графики. В DF винят DirectX 12 — игра работает исключительно на этом API. На консолях этой проблемы не возникает.
В Digital Foundry надеются, что FromSoftware сможет справиться с самыми очевидными техническими проблемами в самое ближайшее время. Релиз игры состоится уже через несколько часов: в полночь на консолях и спустя пару часов на ПК в Steam.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
17:28
-
17:03
-
16:46
-
15:56
-
15:06
-
14:31
-
14:31
-
14:24
-
13:51
-
13:35
-
13:10
-
12:30
-
12:02
-
11:24
-
10:53
-
10:22
-
09:55
-
09:26
-
08:53
-
08:25
- 23 февраля 2022
-
19:04
-
18:11
-
17:40
-
17:13
-
16:57
-
16:38
-
15:46
-
15:22
-
14:58
-
14:35
-
14:15
-
13:46
-
13:18
-
12:43
-
12:19
Партнерский контент