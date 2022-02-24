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Первые тесты Elden Ring на PS5, Xbox Series X и ПК

Первые тесты Elden Ring. На консолях свои проблемы, на ПК — свои
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Digital Foundry, как и обещала Bandai Namco, не стала выпускать свой технический анализ Elden Ring без патча первого дня. Сейчас специалисты опубликовали короткую заметку про работу новинки — именно на версии 1.2.

  • На PS5 и Xbox Series X есть два режима — со ставкой на кадровую частоту и высокое разрешение. В обоих случаях нет блокировки на 30 FPS;
  • В режиме FPS игра работает в 45-60 FPS, а на PS5 производительность чуть лучше, чем на Xbox Series X;
  • В режиме разрешения игра работает в 30-60 FPS, совсем редко добирая до высшей планки. В DF не понимают, почему в этом режиме нет блокировки на 30 FPS;
  • На Xbox Series X благодаря поддержке переменной частоты кадров на телевизорах с этой функцией играть в режиме FPS приятнее, чем на PS5;
  • Добиться стабильных 60 FPS на PS5 можно только запустив версию для PS4 Pro;
  • На ПК даже с новым патчем возникают подвисания и лаги независимо от железа и настроек графики. В DF винят DirectX 12 — игра работает исключительно на этом API. На консолях этой проблемы не возникает. 

В Digital Foundry надеются, что FromSoftware сможет справиться с самыми очевидными техническими проблемами в самое ближайшее время. Релиз игры состоится уже через несколько часов: в полночь на консолях и спустя пару часов на ПК в Steam.

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