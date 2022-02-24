Microsoft очень хочет сделать Fallout: New Vegas 2

В Microsoft оптимистично настроены относительно создания Fallout: New Vegas 2. Об этом рассказал известный журналист Джефф Грабб в подкасте Grubbsnax (via VGC).

По его данным, сейчас идут обсуждения потенциального проекта, однако издатель заинтересован в появлении продолжения, причём именно от разработчиков первой части из Obsidian.

До этого пройдут многие годы. Однако существует интерес и идут разговоры о том, чтобы сделать эту игру реальностью.

Оригинальная Fallout: New Vegas вышла в конце 2010 года и сразу же полюбилась поклонникам классических частей, поскольку разработчики делали большую ставку на разветвлённые диалоги и широту ролевого отыгрыша. Правда, на релизе было много багов, что сказалось на оценке критиков.

Сейчас владельцы Fallout из Bethesda и разработчики New Vegas из Obsidian принадлежат Microsoft.