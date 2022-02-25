Геймеры вспомнили самую нелепую экшен-сцену в истории видеоигр

Время от времени игроки оглядываются назад и обсуждают свои любимые проекты и сцены в них. А пользователь Reddit под ником I9Qnl решил вспомнить самую нелепую экшен-сцену в истории игровой индустрии.
Он опубликовал ролик из Call of Duty: WWII, в котором главный герой спрыгивает с поезда на очень высокой скорости и наблюдает невероятные разрушения, несколько крупных взрывов, полёты вагонов по воздуху, при этом не получая ни единой царапины.
Пользователи в комментариях рассказали, что во время этой сцены не испытывали какое-либо напряжение, а наоборот — смеялись с абсурдности происходящего. Кто-то даже сравнил эпизод с худшими моментами режиссёра «Трансформеров» Майкла Бея, который считается большим любителем взрывов и лютого экшена. Call of Duty в целом славится абсурдными сценами, но момент с поездом, пожалуй, переходит все границы.
К слову о франшизе — ранее издание Bloomberg сообщило, что серия шутеров впервые с 2005 года уйдёт на перерыв. Это значит, что в 2023 году не выйдет новая часть Call of Duty. Вместо этого Modern Warfare 2, выходящая в этому году, получит второй сезон поддержки.
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