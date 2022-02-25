PS4 в кармане: вышли первые обзоры Steam Deck

Valve начала отправлять приглашения для покупки Steam Deck, тогда как примерно 100 изданий успели выпустить свои обзоры. Мы изучили материалы и решили кратко рассказать о впечатлениях критиков.

Steam Deck — это именно портативный ПК, на который при желании можно установить и Windows 11;

В Valve продумали «бесконечное» число настраиваемых параметров управления для игр;

Устройство тяжёлое, однако в остальном эргономика на уровне. По управлению оно ближе к выпуклым геймпадам PlayStation, нежели к «плоской» Nintendo Switch;

Сенсорная панель функционально может заменить мышку, однако им попросту неудобство пользоваться;

Уникальный интерфейс Steam для Deck очень удобный и продуманный;

А вот сам софт достаточно сырой — Valve постоянно работала над патчами, которые заметно улучшали программное обеспечение. И после официального старта продаж подобных обновлений очевидно будет немало;

Так выглядит интерфейс Steam Deck

Многие игры работают отлично, тогда как у других возникают определённые проблемы: где-то сложно прочитать текст, где-то возникают другие проблемы. Однако в большинстве своём всё работает отлично, включая такие игры, как God of War и Dark Souls 3;

В Digital Foundry довольны формфактором — на Deck намного удобнее играть, чем на Switch. Хотя бы из-за полноразмерных кнопок и стиков — у консоли Nintendo с этим заметные проблемы;

Вдобавок DF называет Steam Deck «карманной PS4» — устройство Valve позволяет запускать в портативном режиме самые требовательные игры;

Батареи хватает на 2-8 часов в зависимости от игры, однако многие журналисты считают это недостаточным;

Практически все эмуляторы работают отлично — установка проходит в пару кликов;

Вдобавок DF называет Steam Deck «карманной PS4» — производительность обоих устройств схожа, хотя на Deck для достижения схожих результатов приходится занижать разрешение: God of War в 720р на Steam Deck работает примерно также, как в 1080р на PS4.

Журналист Джефф Грабб, правда, в целом остался в восторге от устройства и называет его чуть ли не лучшим игровым компьютером на рынке. Грабб провёл примерно 20 часов на Steam Deck в Elden Ring и доволен своим опытом.

Steam Deck удаётся сделать то, что многие игровые ПК даже не обдумывают. Устройство ставит впечатления игрока на первый план практически без компромиссов. Deck достаточно мощный, чтобы запускать God of War при 60 FPS и удерживать заряд все два часа.

Грабб отмечает, что Steam Deck создан в первую очередь для игр.

Я быстро осознал, что не буду устанавливать на него Windows. Мне кажется, это безумная идея.

В целом все журналисты в своей массе довольны устройством. Да, проблемы существуют, но это не преуменьшает его достоинств — а их очень много. Это полноценный переносной ПК, на котором можно без проблем играть в десятки тысяч игр из Steam. От горячих новинок до бессмертной классики.

Геймплей Elden Ring на Steam Deck

Поставки Steam Deck первым покупателям начнутся уже 28 февраля, но не в России. Мы несколько раз пытались связаться с Valve, однако нам так и не удалось получить ответ.