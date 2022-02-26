Хакеры взломали NVIDIA. Ждём новых утечек

Компания NVIDA на два дня остановила работу части своего бизнеса из-за атаки хакеров, о чём сообщило издание The Telegraph. В результате сетевого вторжения электронная почта и инструменты разработчика были «полностью скомпрометированы».

Пока не сообщается, были ли украдены какие-либо внутренние данные NVIDIA. Представитель компании заявил о расследовании ситуации, но деталей не раскрыл.

Хакерскую атаку прокомментировал эксперт по кибербезопасности Университета Суррея Алан Вудворд:

Главная проблема в том, что в обновление программного обеспечения могли что-то добавить. Они попробуют убедиться в том, было ли это отправлено их клиентам.

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Если информация подтвердится, то эта атака станет вторым нарушением безопасности NVIDIA за последние шесть месяцев. В сентябре 2021 года датамайнеры обнаружили в базе данных GeForce NOW множество неанонсированных на то время проектов. Среди них были God of War для ПК и ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas.

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