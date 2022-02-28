Сборы фильма «Анчартед» превысили $ 226 млн. Ещё один хит Sony в кино

За последние выходные «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом добрал в американскую кассу ещё $ 23 млн, достигнув отметки в $ 83,3 млн в США. Общие сборы экранизации превысили $ 226 млн — невероятный результат для пандемийной эпохи. 14 марта картина должна выйти в китайских кинотеатрах, что должно существенно увеличить кассу. Судя по всему, скоро лента выйдет на окупаемость. По некоторым данным, бюджет фильма без учета маркетинга составляет всего лишь $ 120 млн.
На втором месте по сборам за уик-енд оказалась «Лулу и Бриггс» c Ченнингом Татумом. Картина про душевное путешествие с собакой собрала уже около $ 30 млн и продолжает показывать отличные результаты для низкобюджетной комедии.
Замкнул тройку «Человек-паук: Нет пути домой». Сборы Паучка уже превысили $ 1,85 млрд и продолжают идти на спад. Аналитики считают, что до заветных двух миллиардов картина всё-таки не доберётся.
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