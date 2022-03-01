Sony отменила показ «Морбиуса» в России

Вслед за Disney и Warner Bros. об отмене показа своего ближайшего кинопроекта в России объявила Sony Pictures. Речь идёт об экшене «Морбиус» с Джаредом Лето, премьера ленты должна была состояться 24 марта во всех кинотеатрах РФ.

Компания отметила, что решение затронет и будущие картины организации. Ранее о ситуации высказались другие крупные игроки: Disney отменила как минимум «Я краснею», а Warner Bros. — «Бэтмена» Мэтта Ривза.

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Также неизвестно, присоединятся ли к решению и другие кинокомпании. Среди важных новинок остальных студий стоит отметить «Соника 2 в кино» (31 марта) и «Топ Ган: Мэверик» (26 мая).

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