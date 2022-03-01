В Steam стартовала «кооперативная распродажа»
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В Steam началась крупная распродажа, посвящённая технологии Remote Play Together. С помощью неё один пользователь устанавливает и запускает игру, а затем до четырёх (или даже больше) игроков с быстрым соединением могут мгновенно присоединиться к ней без покупки самого проекта.
Распродажа продлится до 7 марта 21:00 мск. Мы собрали некоторые интересные предложения, которые поддерживают Remote Play.
Выгодные предложения на распродаже Remote Play Together в Steam:
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 319 рублей (вместо 799 рублей);
- Mortal Kombat 11 Ultimate — 357 рублей (вместо 1190 рублей);
- Euro Truck Simulator 2 Essentials — 342 рубля (вместо 1355 рублей);
- Overcooked! 2 — 199 рублей (вместо 799 рублей);
- Resident Evil 6 Complete — 239 рублей (вместо 1199 рублей);
- Injustice 2 Legendary Edition — 399 рублей (вместо 1999 рублей);
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated — 504 рубля (вместо 1529 рублей);
- SOMA — 74 рубля (вместо 499 рублей);
- Nickelodeon All-Star Brawl — 372 рубля (вместо 930 рублей).
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