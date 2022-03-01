В Steam стартовала «кооперативная распродажа»

В Steam началась крупная распродажа, посвящённая технологии Remote Play Together. С помощью неё один пользователь устанавливает и запускает игру, а затем до четырёх (или даже больше) игроков с быстрым соединением могут мгновенно присоединиться к ней без покупки самого проекта.

Распродажа продлится до 7 марта 21:00 мск. Мы собрали некоторые интересные предложения, которые поддерживают Remote Play.

Выгодные предложения на распродаже Remote Play Together в Steam:

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