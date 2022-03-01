Бесплатные игры для PS Plus на март уже можно скачать

Сегодня стартовала раздача мартовской подборки PS Plus. В марте подписчики получат целых пять игр. Прямо сейчас можно скачать четыре из них, тогда как GTA Online появится через две недели — с выходом GTA 5 на PS5 в середине месяца.

Какие игры можно забрать бесплатно

Ghostrunner (PS5) — киберпанк-экшен, в котором игрокам придётся взять на себя роль ловкого ниндзя. Игра известна своей сложностью. Смерть в ней наступает с одного попадания, будь то по игроку или врагам.

Ghost of Tsushima: Legends (PS4, PS5) — кооперативный режим Ghost of Tsushima. В нём можно объединиться с друзьями и противостоять силам зла. В проекте есть несколько классов и веток умений.

Team Sonic Racing (PS4) — рейсинг по вселенной «Соника», совмещающий в себе элементы гоночных игр и аркад. Особенно весело кататься вместе с друзьями.

Ark: Survival Evolved (PS4) — одна из самых популярных выживалок. Игра разворачивается в мире динозавров и предлагает широкий спектр возможностей.

GTA Online (PS5) — отдельный клиент для мультиплеера GTA 5, который появится в подписке одновременно с релизом на PS5. Если всё пойдёт по плану, то раздача стартует 15 марта.

В последнее время ходит много слухов про новый PS Plus. В него якобы войдут игры с PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP. Когда состоится анонс, неизвестно.

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