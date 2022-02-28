Обзор ELEX 2. Опять «Готика», но всё ещё крутая RPG

Piranha Bytes уже в восьмой раз делает Gothic. Это всё ещё уникальная RPG.

Классическая фабула становления героя в играх выглядит примерно так: начинаешь в тряпках вместо одежды, с палкой вместо оружия и с пустыми карманами. По ходу прохождения раскачиваешься, вместе с протагонистом набираешься уверенности и опыта, а в конце спасаешь мир. Здесь полагаются на внятный гейм-дизайн и навыки игрока.

Параллельно с этим чувствуешь, как невидимой рукой разработчик проводит тебя через весь сюжет. В играх студии Piranha Bytes все немного по-другому: их игры (серия Gothic или Risen) бросают в водоворот событий и говорят самому искать выход и создавать оптимальные условия для игры. Хитрить, абьюзить игровые механики, скрипя зубами прорываться через кривую боевую систему до заветной концовки. Всё зависит исключительно от вас.

Усугубляет впечатление от такого подхода и скромное техническое исполнение: аляповатые анимации граничат с неразборчивой боевой системой и скудной графикой. Однако миры в этих играх всегда проработаны до мелочей. У каждого персонажа свои деятельность, фракция и мнение, которое он рьяно высказывает в разговорах. Всё это создает какую-то магию, из-за чего в проекты студии всегда хочется возвращаться.

Вышедшая в 2017 году ELEX не была исключением. Игра собрала смешанные отзывы критиков, но игроки остались довольны классическим подходом и сохранением духа RPG старой школы. И вот спустя пять лет выходит сиквел фэнтезийного ролевого боевика. Поклонников хочется заверить сразу: магия сохранилась, но с ней остались характерные проблемы.

Приключение Джекса начинается довольно рвано

С момента первой части прошло немного времени. Главный герой, Джекс, после победы над гибридом живёт в изоляции от всех. Спокойствие прерывает внезапно возникшая угроза в лице скиандов. Продвинутая инопланетная раса намерена терраформировать Магалан и подчинить всех воле тёмного элекса. Герою вновь приходится стать спасителем мира, собрав под своим началом как можно больше фракций и верных спутников.

Цветовая гамма и общий стиль тоже претерпели изменения. Яркие тона стали приглушёнными, а небольшая гипертрофированность приблизилась к реализму.

Первое впечатление от ELEX 2 спорное. При запуске игры вас не вводят в курс дела и даже вкратце не напоминают о событиях первой части. Игра рассчитывает на то, что спустя пять лет вы помните Кайю, свойства Элекса, почему между Джексом и отцом какие-то обиды и так далее. Всё это сопровождается довольно слабым интро-синематиком с устаревшей графикой и невнятой постановкой.

Буквально с самого начала тут и там появляются персонажи из прошлой части. Однако встречи с ними в ELEX 2 просто… случаются. Никакого плацдарма для воссоединения или попытки вызвать ностальгию. И ладно бы, если в диалогах была видна эта чувственность, но нет. Персонажи статично стоят в кадре, камера пару раз меняет ракурс в ходе диалога, а читающие текст актёры либо не доигрывают, либо переигрывают. Поэтому условные диалоги Джекса о сыне или судьбе человечества не вызывают ничего, кроме скуки. К сожалению, эта проблема сохраняется до финала. К тому же большинство важных сюжетных моментов засунули в диалоги, которые можно случайно пропустить.

Да, у главного героя появился сын. Но не ждите сюжет и драму уровня God of War.

ELEX 2 не церемонится в геймплее, и это здорово

Миновав скудные беседы, игра отпускает в открытый мир. И карта тут не поделена ни на какие условные зоны. Любимые всеми «вопросики» отсутствуют, что лишь добавляет шарма. Здесь всё сделано в лучших традициях прежних проектов студии и старых RPG. Сам ландшафт, несмотря на относительную скудность, запоминается. Условно, вернуться к квест-гиверу можно без лишних проблем, ориентируясь на внешние маркеры (скалы, горы, реки, постройки).

Да и перемещаться по миру стало в разы приятней и проще: телепортов больше, а джетпаку главного героя расширили функционал. Теперь на нем можно не только взмыть вверх, но и летать а-ля Железный человек. Хотя для этого ранец предстоит прокачать.

Пока идешь по квесту на указанную локацию, ещё миллион раз остановишься в поисках полезных предметов. Найденный хлам можно сбыть продавцам, лом и руду использовать для крафта боеприпасов, а еду — для восстановления здоровья после сражения. В целом собирательство — абсолютно опциональная вещь, и для комфортной игры обшаривать каждый угол не обязательно.

Что делать обязательно, так это прокачиваться. Здесь, как и во всех играх студии, помимо прокачки атрибутов, есть и навыки, которые изучаются у «учителей». Так просто на карте их никто не отмечает, и это побуждает внимательно изучать окружение и общаться с как можно бóльшим числом обитателей Магалана. Грубый необразованный вышибала в местном баре Берсерков сможет увеличить урон от оружия ближнего боя, а фанатичные Морконы обучат стойкости и сопротивлению негативным эффектам.

Сказать, что герои разные, ничего не сказать… Хотя злую шутку тут сыграла русская локализация.

Боевая система — самая слабая и несбалансированная часть ELEX 2. И дело даже не в именитой сложности, где в начале герой улетает в нокаут от одного удара обычной курицы, а в балансе и отсутствии глубины. Оружием ближнего боя Джекс может проводить только сильную и слабую атаки. Речи о каких-то комбо и вовсе нет. В игре есть возможность блокировать урон щитом или использовать парирование. Последнее работает совсем не интуитивно.

Вот и остается игроку только и вкачивать урон от определенного типа оружия. И если в начале и середине игры это всё ещё не раздражает и даёт какой-то челлендж, то под конец от этого просто устаёшь. Противников становится больше, а наносимый урон всё тот же. При прохождении из раза в раз возникала мысль: а может, я что-то не так делаю? Вполне возможно, что есть какая-то эффективная сборка, которую ещё предстоит найти. А пока приходится либо мириться с ситуацией, либо уменьшать уровень сложности.

К сожалению, в бою приходится полагаться только на собственные силы. Напарники годятся исключительно для отвлечения внимания. По целям они попадают в половине случаев.

Ролевая система радует только сначала

Ключевая фишка ELEX 2 — диалоги и персонажи. Несмотря на визуальную картонность и скупость на эмоции, герои, даже второстепенные, прописаны хорошо. Как и в предыдущих проектах «Пираний», здесь даже поведение игрока вне общения влияет на отношение к нему. Попытаешься заговорить с начальником полевой бригады во время его брифинга с подчинёнными? Сразу ухудшишь мнение о себе. Несколько раз попытаешься заговорить с тем, кто тебя послал — нарвёшься на потасовку из-за приставучего характера.

Это позволяет ELEX 2 генерировать много интересных и даже забавных моментов. А порой даже невинные с виду сайд-квесты могут привести к большим заданиям и совсем неочевидным последствиям.

Всего в игре пять фракций, к каждой из которых можно примкнуть и получить бонусы. Каждая группа также предлагает свою ветку заданий и прокачку. К примеру, альбы полагаются на пси-способности, элекс и технологии, берсерки же ближе к природе и обучаются магии. Разработчики не стали сглаживать углы, когда работали над группировками. Это очень подкупает.

Изгои, сборище бандитов из кратера, общаются с вами как быдло, используя жаргон и нецензурную брань. Фанатичные морконы высокопарно и готично описывают какие-то бытовые вещи и постоянно ссылаются на свой свод правил. Я решил сначала примкнуть к альбам, а затем к клирикам (бывшие альбы, отказавшиеся от приёма Элекса). И если поначалу квесты группировок были разнообразны и интересны, то под конец ситуация сильно меняется. Перед большим финалом игрока посылают в одиночку истребить около 30 роботов три раза подряд. По крайне мере, так делают Клирики.

Техническая часть ELEX 2 также оставлять желать лучшего. Мы играли на PS5, и, несмотря на поддержку DualSense, частота кадров постоянно проседала. А если на экране больше пяти противников, игра и вовсе начинает тормозить. Вылеты происходили даже при использовании телепорта, но редко.

В игре также есть напарники, которых герой может завербовать, чтобы путешествовать вместе с ними по Магалану. Спутники в игре разные: легкомысленные, агрессивные, грубые, любознательные. С характером каждого придётся мириться, если хочется собрать максимально большую армию. У каждого друга есть цепочка квестов, задания в которой варьируются от достаточно примитивных зачисток местности до необычных поручений. К примеру, помочь андроиду Фальку обрести человечность. Какое-то время придется слоняться с ним и помогать выстраивать «человеческий» диалог с собеседниками.

Какими бы жуткими ни были скианды, дизайн их брони мы уже где-то видели…

Вывод

Каждый элемент ELEX 2 вызывает много вопросов: к неказистой боевой системе, отсутствию областей урона (выстрел в голову и в торс идентичны), рванным анимациям у противников. В какой-то момент начинаешь закрывать на это глаза, и поиск хитростей и лазеек в игровом процессе становится источником удовольствия от игры. К примеру, с сильным лесным троллем справляешься не сам, а выводишь его на местную стражу, чтобы те сделали всё за тебя. К концу игры квесты становятся рутиной и филлером, убивая начальный азарт и удовольствие от необычного и даже лампового взаимодействия с игровым процессом.

Понравилось

Самобытный и оригинальный гейм-дизайн Piranha Bytes. Играется и ощущается свежо на фоне других новинок. Есть даже какая-то ностальгия и ощущение, будто играешь в ту самую игру 15-летней давности. Фанаты «Готики 2» почувствуют себя как дома.

Действительно неплохая ролевая система с возможностью отыгрывать кого угодно.

Многоступенчатые квесты, которые могут перекликаться друг с другом.

Разнообразное снаряжение: от луков и мечей до гранатометов и магических заклинаний.

Не понравилось

Геймплейные проблемы и спорный баланс перекочевали прямиком из предыдущих проектов студии.

Скудная боевая система. Отсутствие новых приемов, а также какой-то тактической глубины в схватках с противниками.

Анимации, постановка и графика на уровне новинок выглядит совсем плохо.

Под конец игра превращается в филлер с зачисткой карты от врагов.

Героям не сопереживаешь, а сюжетный конфликт не интригует.

Технические проблемы на консолях. Несколько вылетов и частые падения FPS.

Интересно, каким образом авторы сумеют справиться с этими недостатками, ведь не каждый можно вылечить патчами. ELEX 2 выйдет 1 марта на ПК и консолях.