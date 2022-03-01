Люди выбрали лучшие игры, где геймплей важнее сюжета

Геймплей и сюжет — две неотделимые друг от друга части. Для кого-то в определении хорошей игры достаточно затягивающего игрового процесса, а кому-то нужен глубокий сюжет с интригами и загадками. Пользователь Reddit под ником Omirino узнал, какие игры цепляли именно геймплеем, а не историей.
Судя по всему, сам Omirino выбрал Bloodborne, поскольку поставил скриншот из неё в обсуждение. Несколько пользователей отметили серию Just Cause. По словам игроков, франшиза не блещет глубоким сюжетом, зато в ней просто весело проводить время. Как раз тот случай, когда геймплей решает всё.
Just Cause — весёлая игра. Она позволяет сеять хаос и взрывать всё вокруг. Сюжет в Just Cause точно такой же, как и в порно — бессмысленный. Можно было бы вообще убрать историю и получать от игры удовольствие.
Также упоминания удостоились DOOM, Monster Hunter и Need For Speed. Конечно же, не обошлось без Minecraft и Dark Souls.
В Minecraft очевидно нет какой-то общей истории и цели, которую должен достичь игрок. Убийство дракона не считается. В Minecraft просто кайфово играть.
Ещё геймеры вспомнили про серию Hitman. Игроки отмечают, что практически не следили за историей, а пытались как можно лучше пройти уровни и остаться незамеченными.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 марта 2022
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46
-
09:21
-
08:54
-
08:25
-
03:33
-
00:19
- 28 февраля 2022
-
23:28
-
22:42
-
21:58
-
21:46
-
21:18
-
19:56
-
19:09
-
19:01
-
18:51
-
18:45
-
18:26
-
18:03
-
17:40
-
17:14