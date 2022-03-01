Люди выбрали лучшие игры, где геймплей важнее сюжета

Геймплей и сюжет — две неотделимые друг от друга части. Для кого-то в определении хорошей игры достаточно затягивающего игрового процесса, а кому-то нужен глубокий сюжет с интригами и загадками. Пользователь Reddit под ником Omirino узнал, какие игры цепляли именно геймплеем, а не историей.

Судя по всему, сам Omirino выбрал Bloodborne, поскольку поставил скриншот из неё в обсуждение. Несколько пользователей отметили серию Just Cause. По словам игроков, франшиза не блещет глубоким сюжетом, зато в ней просто весело проводить время. Как раз тот случай, когда геймплей решает всё.

Just Cause — весёлая игра. Она позволяет сеять хаос и взрывать всё вокруг. Сюжет в Just Cause точно такой же, как и в порно — бессмысленный. Можно было бы вообще убрать историю и получать от игры удовольствие.

Также упоминания удостоились DOOM, Monster Hunter и Need For Speed. Конечно же, не обошлось без Minecraft и Dark Souls.

В Minecraft очевидно нет какой-то общей истории и цели, которую должен достичь игрок. Убийство дракона не считается. В Minecraft просто кайфово играть.

Ещё геймеры вспомнили про серию Hitman. Игроки отмечают, что практически не следили за историей, а пытались как можно лучше пройти уровни и остаться незамеченными.

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