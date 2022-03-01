Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Люди выбрали лучшие игры, где геймплей важнее сюжета

Люди выбрали лучшие игры, где геймплей важнее сюжета
Комментарии

Геймплей и сюжет — две неотделимые друг от друга части. Для кого-то в определении хорошей игры достаточно затягивающего игрового процесса, а кому-то нужен глубокий сюжет с интригами и загадками. Пользователь Reddit под ником Omirino узнал, какие игры цепляли именно геймплеем, а не историей.

Судя по всему, сам Omirino выбрал Bloodborne, поскольку поставил скриншот из неё в обсуждение. Несколько пользователей отметили серию Just Cause. По словам игроков, франшиза не блещет глубоким сюжетом, зато в ней просто весело проводить время. Как раз тот случай, когда геймплей решает всё.

Just Cause — весёлая игра. Она позволяет сеять хаос и взрывать всё вокруг. Сюжет в Just Cause точно такой же, как и в порно — бессмысленный. Можно было бы вообще убрать историю и получать от игры удовольствие.

Также упоминания удостоились DOOM, Monster Hunter и Need For Speed. Конечно же, не обошлось без Minecraft и Dark Souls.

В Minecraft очевидно нет какой-то общей истории и цели, которую должен достичь игрок. Убийство дракона не считается. В Minecraft просто кайфово играть.
Обзор ELEX 2. Опять «Готика», но всё ещё крутая RPG Обзор ELEX 2. Опять «Готика», но всё ещё крутая RPG

Ещё геймеры вспомнили про серию Hitman. Игроки отмечают, что практически не следили за историей, а пытались как можно лучше пройти уровни и остаться незамеченными.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022