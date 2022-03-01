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Источники: Netflix остановил работу над русскими сериалами и фильмами

Источники: Netflix остановил работу над русскими сериалами и фильмами
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1 марта издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о том, что Netflix на время остановил работу над российскими оригинальными проектами. В их число входят три сериала и один фильм.

Согласно данным, онлайн-сервис работал над следующими проектами

  1. Драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. В нём действие романа Льва Толстого перенесли в современный мир.
  2. Безымянный сериал с Александром Петровым в главной роли. Известно, что шоу должно быть психологической драмой.
  3. Сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым. Сюжет расскажет о молодом актерё, который помогает людям с особенностями развития.
  4. Криминальный триллер «Зато» от режиссёра Дарьи Жук. Сюжет посвятят пропаже ребёнка.

Из-за обострённой ситуации в мире Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы. Требование вступит в силу в марте 2022 года.

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