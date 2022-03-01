Источники: Netflix остановил работу над русскими сериалами и фильмами
Поделиться
1 марта издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о том, что Netflix на время остановил работу над российскими оригинальными проектами. В их число входят три сериала и один фильм.
Согласно данным, онлайн-сервис работал над следующими проектами
- Драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. В нём действие романа Льва Толстого перенесли в современный мир.
- Безымянный сериал с Александром Петровым в главной роли. Известно, что шоу должно быть психологической драмой.
- Сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым. Сюжет расскажет о молодом актерё, который помогает людям с особенностями развития.
- Криминальный триллер «Зато» от режиссёра Дарьи Жук. Сюжет посвятят пропаже ребёнка.
Из-за обострённой ситуации в мире Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы. Требование вступит в силу в марте 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 1 марта 2022
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
15:53
-
15:52
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46
-
09:21
-
08:54
-
08:25
-
03:33
-
00:19
- 28 февраля 2022
-
23:28
-
22:42
-
21:58
-
21:46
-
21:18
-
19:56
-
19:09
Партнерский контент